Москва, 14 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. За 5 лет число въезжающих работать в Москву увеличилось на 5,5%. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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«Москва предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и стала центром притяжения для специалистов со всей страны. По данным Росстата, в 2021 г. число въезжающих на работу в столицу РФ составило почти 1,5 млн человек из других городов РФ — это более половины объема внутренней въездной трудовой миграции в 2021 г. При этом в другие регионы РФ выезжали трудиться всего 12 тыс. человек. За последние 5 лет число въезжающих работать в Москву увеличилось на 5,5%, в то время как трудовая эмиграция в другие регионы сократилась на 60%. Это говорит об эффективной работе по созданию комфортных условий для жизни и трудовой деятельности, которая проводится нашим городом», — отметил он.

Опрос сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 2,2 тыс. респондентов из всех регионов РФ, свидетельствует о том, что около 57% опрошенных считают столицу РФ наиболее комфортным городом для фриланса.