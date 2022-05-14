Вашингтон, 14 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе двусторонних переговоров заявили о важности поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском (Восточном) море. Об этом 14 мая сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Фам Минь Чинь

Вьетнамское информационное агентство «(Стороны) указали на важность обеспечения мира, свободы, безопасности судоходства и авиации в Восточном море. Они отметили, что любые возникающие споры должны решаться исключительно мирными средствами на основе международного права, в первую очередь на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, что будет способствовать поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире».

Глава вьетнамского правительства приветствовал проведение в Вашингтоне саммита АСЕАН — США, который «внесёт существенный вклад в укрепление всестороннего и ответственного сотрудничества между сторонами, а также между Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) и регионом Индийского океана».

Фам Минь Чинь и Блинкен также обсудили развитие двусторонних отношений между странами, включая расширение межгосударственных связей и преодоление последствий войны.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи в Вашингтоне с торговым представителем США Кэтрин Тай заявил, что правительство Вьетнама рассматривает экономические, торговые, инвестиционные и финансовые отношения с США, как движущую силу для укрепления двустороннего партнёрства.

Читайте также: Байден заявил о выделении $150 млн на развитие сотрудничества с АСЕАН