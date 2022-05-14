Горно-Алтайск, , 08:40 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Более половины новых носителей зарегистрированы в Горно-Алтайске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Чемальского, Турочакского и Улаганского районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 264.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 661, в том числе 613 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 65, за весь период – 32 697», — добавили в оперштабе.