Донецк, , 08:39 — REGNUM ВСУ за полчаса пять раз обстреляли территорию ДНР. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️ 08:00 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»;️ 08:10 н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»;️ 08:19 н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм;️ 08:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм;️ 08:30 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Ренспублике, выпустив три ракеты из БМ-21 «Град».

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