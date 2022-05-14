* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления утверждает, что за истекшие сутки силы Фронта уничтожили в Афганистане двух командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

Али Майсам Назари, представитель Фронта национального сопротивления, сообщил 14 мая, что в ходе атаки сил Фронта в уезде Руха провинции Панджшер был убит один из командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Гаффар.

Также он сообщил, что в ходе атаки сил Фронта в уезде Баграм провинции Парван был убит еще один командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулла Маланг, передает «8 Собх».