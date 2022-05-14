Вашингтон, 14 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Игнорирование основного посыла Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году является ошибкой стран Запада. Такое мнение 14 мая высказал обозреватель Харлан Ульман в своей статье для газеты The Hill.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил в своем материале автор, глава Российского государства еще 15 лет назад говорил о приверженности к идее многополярного мира и выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с «гневной тирадой» против однополярного мира во главе с США, а также против расширения НАТО.

«Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — написал он.

Кроме того, Ульман отметил, что, по его мнению, российский лидер посчитал неуважительной реакцию лидеров западных государств на его речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Североатлантический альянс якобы не имеет агрессивных намерений в отношении России и является оборонительным союзом.