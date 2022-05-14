Иркутск, 14 мая 2022, 08:16 — REGNUM Пожар, охвативший неэксплуатируемое здание иркутского Театра юного зрителя (ТЮЗа), которое является объектом культурного наследия, не повредил его историческую часть. Об этом со ссылкой на министра культуры и архивов региона Олесю Полунину 14 мая сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Пожар
Пожар
Pixabay.com
«Историческая часть не пострадала. Фасад сохранился. Сегодня мы проведём обследование несущих конструкций этой исторической части. Сейчас более точную оценку дать невозможно».
Олеся Полунина

Информация о возгорании поступила в дежурную часть иркутского пожарно-спасательного гарнизона в 19:35 по местному времени (14:35 мск) 13 мая. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что по адресу Красноармейская, 4б горит двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое строение. Огонь с него перекинулся на стоящее в непосредственной близости бывшее здание театра, которое из-за аварийного состояния не используется с 2006 года.

В тушении пожара было задействовано 45 человек и 12 единиц спецтехники. Пострадавших нет.

Бывшее здание ТЮЗа было построено в начале XIX века. В 2021 году для его реставрации была подготовлена проектная документация, в которую с учётом нанесённых огнём повреждений придётся внести изменения.

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