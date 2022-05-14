Любляна, 14 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Заместитель лидера словенской левоцентристской партии «Движение «Свобода» Уршка Клакочар-Зупанчич избрана председателем Государственного собрания Словении (нижней палаты парламента страны), став первой в истории республики женщиной, занявшей указанный пост. Об этом 13 мая сообщило агентство STA.

Andrej Jakobčič Флаг Словении

В ходе тайного голосования ее кандидатуру поддержали 55 депутатов, а против высказались 25 парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Словении прошли парламентские выборы, в которых победила набравшее около 34,5% голосов избирателей «Движение «Свобода» во главе с Робертом Горобом.