Хельсинки, , 08:16 — REGNUM Из-за отсутствия оплаты компания RAO Nordic Oy, являющаяся дочерней структурой «Интер РАО», прекратит поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом 13 мая говорится в сообщении финской сетевой электросетевой компании Fingrid.

Электроэнергия Forbes.ru

«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания «Интер РАО», торгующая электроэнергией по соединению 400 киловольт, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 года, в 01:00 (совпадает с мск — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что поставки электроэнергии будут прекращены из-за трудностей с их оплатой и добавляется, что возникающий дефицит электричества может быть восполнен путем внутреннего производства и поставок энергии из Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая официальный представитель испанского правительства Исабель Родригес рассказала, что правительство Испании одобрило программу по снижению цен на электроэнергию для жителей страны.