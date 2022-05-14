Москва, 14 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве на Красной площади после завершения реставрационных работ запланировано на 4 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

Реставрация памятника ведётся с начала года. 13 января скульптурная группа была снята с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.

Сейчас идут работы по реставрации скульптурной композиции, двух барельефов и постамента. Также мастера воссоздаю утраченные элементы памятника.

В августе специалисты должны вернуть памятник на постамент и приступить к благоустройству прилегающей территории. Открытие скульптурной группы будет приурочено ко Дню народного единства — церемония пройдёт 4 ноября.

«Образы Минина и Пожарского для многих являются олицетворением единства нашей страны, поэтому открытие монумента к этой дате вызывает особые чувства», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.