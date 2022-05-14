Луганск, , 08:10 — REGNUM На заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева мобилизовать 1 млн человек отреагировал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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«США и союзники подняли ставки… Киеву нужно поднимать свою часть — 1 млн солдат! В сделку … вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» — поставит пушечное мясо. Байден намерен дать $40 млрд, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет 1 млн человеческих жизней», — написал он в Telegram-канале.

«Убитая и разрушенная страна не в счет, никто из них там жить не собирается», — добавил он.

Ранее Резников заявил, что Киеву необходимо обеспечить численность задействованных в боевых действиях военнослужащих до 1 млн человек.