Донецк, , 08:02 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Ренспублике, выпустив три ракеты из БМ-21 «Град». Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«После 03.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.25 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.