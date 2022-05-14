Таллин, 14 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Эстонские власти надеются, что в рамках саммита НАТО в Мадриде будут приняты решения по усилению восточного фланга Североатлантического альянса, в который включены прибалтийские республики. Об этом 13 мая заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Стороны отметили, что Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин планируют добиваться увеличения присутствия натовских войск в каждой из стран региона с уровня батальона до уровня бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Кая Каллас заявила, что Эстония получила от Североатлантического альянса предложения по укреплению обороны республики, которые не соответствуют ожиданиям эстонской стороны.