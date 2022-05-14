Москва, , 07:53 — REGNUM Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции пройдёт 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Коррекция орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-20». Для изменения высоты орбиты будут запущены двигатели состыкованного со станцией корабля «Прогресс МС-18».

Планируется, что двигатели будут запущены в 21:05 мск 14 мая. В результате корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 1,9 км и составить 418,07 км.

Запуск корабля «Прогресс МС-20» назначен на 3 июня 2022 года. Для пуска корабля будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1а».

«Прогресс МС-20» доставит на МКС грузы для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа станции, а также материалы и оборудование для научных экспериментов. В частности, на борту корабля находится принтер для 3D-печати, предназначенный для экспериментов по изготовлению деталей в условиях микрогравитации.

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