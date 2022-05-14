Рига, 14 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Переговоры по вопросу совместных закупок вооружений ведутся Литвой и Польшей, 13 мая заявили журналистам в Вильнюсе литовский и польский министры обороны Арвидас Анушаускас и Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Глава литовского ведомства отметил, что координация закупок является «непростым делом». По его словам, в ходе беседы стороны говорили о секторах, в которых обе страны могли прийти к общему решению.

Польский министр призвал Литву рассмотреть предложение о приобретении польских переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun. Он считает, что обладание единым оружием важно вооруженных сил обеих республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Арвидас Анушаускас заявил, что Литва передала Киеву партию тяжелых минометов, остаточная стоимость которых составляет «десятки миллионов евро».