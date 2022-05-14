Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Разведывательное сообщество США начало проверку собственных методов по оценке боеготовности вооруженных сил иностранных государств, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, представители комитета по разведке американского сената направили некое секретное письмо в Национальную разведку США, минобороны и ЦРУ. В документе сенаторы просят объяснить методы, которые используют американские спецслужбы для оценки боеспособности иностранных государств.

Телеканал уточняет, что комитет указал спецслужбам на тот факт, что американская разведка за прошедший год дважды давала неверные оценки и прогнозы. В частности, речь идет о боеготовности украинских боевиков до начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и о боеспособности афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до бегства из Афганистана американского военного контингента.