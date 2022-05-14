Москва, , 07:29 — REGNUM Специалисты Сбербанка работают над удалением из магазина App Store мошеннического приложения, маскирующегося под официальный сервис банка. Об этом представители Сбербанка сообщили ТАСС 13 мая.

Официальное приложение «Сбербанк онлайн» недоступно для загрузки из App Store из-за антироссийских санкций в отношении Сбербанка. На этом фоне в магазине приложений для iOS-устройств появился ряд мошеннических приложений, копирующих интерфейс официального сервиса.

По данным сервиса Data. ai, в десятку наиболее скачиваемых приложений в App Store вошла программа «Сбербанк онлайн сайт». Эта приложение, как и программы Sberbank Mobile banking, Sberbank on-line banking, Sberbank Conference, не имеют отношения к Сбербанку.

«Будьте бдительны, это не официальное приложение «Сбера», а мошенники. Наша служба безопасности уже работает над его блокировкой», — предупредили в Сбербанке.

В финансовой организации напомнили, что пользователи iOS-устройств могут использовать для онлайн-банкинга веб-версию приложения. Также на устройствах пользователей продолжают работать приложения, установленные до 12 апреля.

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