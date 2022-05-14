Вашингтон, 14 мая 2022, 07:29 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо «быть честными» при решении острых международных проблем, заявил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.
Якоб подчеркнул, что Вашингтон должен «честно вести себя, он должны остановить зверства Израиля».
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая журналистку, репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле застрелили военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан.
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