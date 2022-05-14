Вашингтон, 14 мая, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Соединенным Штатам необходимо «быть честными» при решении острых международных проблем, заявил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

«Если Соединенные Штаты оперативно предпринимают определенные шаги по украинскому кризису, то они должны также поступать и по ситуации в Палестине», — сказал он журналистам после завершившегося в Вашингтоне саммита США — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Якоб подчеркнул, что Вашингтон должен «честно вести себя, он должны остановить зверства Израиля».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая журналистку, репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле застрелили военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан.

Читайте также: В МИД Китая осудили убийство в Палестине журналистки Al Jazeera