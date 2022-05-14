Ташкент, 14 мая, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Душанбе прошла встреча министров иностранных дел стран Туркестана, которые обсудили подготовку к четвертому саммиту лидеров государств региона. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

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Кроме того, участники переговоров затронули актуальные вопросы региональной безопасности, а также противостояние новым вызовам и угрозам. Они также обсудили совершенствование сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю, финансы и транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2021 года Узбекистан и Казахстан подписали 54 инвестиционных и коммерческих контракта на общую сумму $611,3 млн по итогам третьего Форума межрегионального сотрудничества.