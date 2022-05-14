Нью-Дели, , 07:12 — REGNUM Здание в Нью-Дели, в котором в результате пожара погибли 27 человек и 12 получили серьёзные ожоги, не имело необходимого разрешения от городской пожарной службы, поскольку вопиюще не соответствовало нормам противопожарной безопасности. Об этом 14 мая сообщает телеканал NDTV.

Нью-Дели BlackNose

По информации пожарных, к трагедии привело несоблюдение в четырёхэтажном здании самых необходимых противопожарных мер.

представитель пожарной охраны Сатпал Бхардвадж «Там была лишь одна лестница, и из-за этого люди не могли выйти. Здание не имело надлежащего сертификата пожарной части».

По версии пожарной охраны, возгорание возникло в офисном помещении на первом этаже, после чего огонь распространился на всё здание. Владельцы этой компании, производящей камеры видеонаблюдения и роутеры, задержаны. Полиция объявила розыск скрывшегося владельца здания.

В настоящее время ликвидация пожара и спасательная операция продолжаются. Из горящего здания сумели спастись более 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Дели пожарные обнаружили тела 26 человек, которые погибли в результате пожара в четырёхэтажном здании. Ранее сообщалось о 20 погибших.

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