Петропавловск-Камчатский, 14 мая, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Вулкан Карымский, расположенный в Камчатском крае, выбросил столб пепла высотой до 5700 метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

41.mchs.gov.ru Карымский вулкан

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 14 мая из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс на высоту до 5700 метров», — заявили в ведомстве.

Шлейф от выброса начал распространяться на северо-восток от исполина в сторону Кроноцкого залива. В ведомстве подчеркивают, что населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет. В связи с этим спасатели отмечают, что угрозы для жителей Камчатки выброс не представлял.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий пепловый выброс на вулкане Карымский на Камчатке произошел 12 мая. Тогда исполин выбросил столб пепла высотой до 6000 метров над уровнем моря. Пострадавших не было, в населенных пунктах Камчатки пеплопада не фиксировалось.