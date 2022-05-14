Париж, , 07:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции решительно осуждает атаку на генеральное консульство Турции в Париже, которую совершили неизвестные в ночь с 11 на 12 мая, используя самодельные взрывные устройства. ОБ этом 13 мая сообщил журналистам представитель ведомства.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, французские министерства внутренних дел и юстиции без промедления начали расследование происшествия. Представитель МИД отметил, что власти Франции будут внимательно следить за указанным делом.

Он подчеркнул, что республика придает особое значение безопасности дипмиссий и уже приняла особые меры для охраны посольства и резиденции посла Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 11 мая неизвестные бросили два взрывных устройства на территорию турецкой генерального консульства в Париже. Прогремели два взрыва, однако никто не пострадал. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Читайте ранее в этом сюжете: Консульство Турции в Париже подверглось нападению со взрывчаткой