Тегеран, 14 мая, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 13 мая в столице Таджикистана состоялась 5-я ирано-таджикская совместная консульская встреча. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

Встреча состоялась в присутствии заместителя министерства иностранных дел по консульским, парламентским и иранским делам Алирезы Бикдели и заместителя министра иностранных дел Таджикистана по экономическим и консульским вопросам, а также консульских экспертов двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили консульские вопросы, включая упрощение выдачи туристических, деловых и инвестиционных виз, решение вопросов, связанных со студентами, расширение судебного и консульского сотрудничества, защиту прав граждан Ирана и иранских компаний, работающих в Таджикистане, а также сотрудничество в области нелегальной иммиграции, торговли людьми и борьбы с терроризмом.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана заявил, что по мере нормализации ситуации после пандемии COVID-19 его страна начала постепенно выдавать электронные визы гражданам Ирана.

Обе стороны также договорились представить и рассмотреть план по отмене туристических виз между двумя странами в рамках консульских переговоров.