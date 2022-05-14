Тегеран, 14 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. 13 мая посол Ирана в Кувейте заявил, что Тегеран с оптимизмом смотрит на результаты переговоров с Саудовской Аравией, отметив, что Иран также направил официальное приглашение на переговоры с Кувейтом по совместному газовому месторождению Араш. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Посол Ирана в Кувейте Мохаммад Ирани сообщил кувейтской газете Al-Rai, что Тегеран направил кувейтской стороне официальный запрос о проведении переговоров по месторождению Араш/аль-Дурра, который является совместным газовым месторождением между Ираном, Кувейтом и Саудовской Аравией.

Ирани отметил, что министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан также провел телефонный разговор со своим кувейтским коллегой, чтобы возобновить переговоры в Тегеране.

Он также коснулся отношений между Ираном и прибрежными государствами Персидского залива, сообщив, что Тегеран неоднократно выражал свою готовность вести переговоры по любым нерешенным вопросам.