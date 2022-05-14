Тегеран, 14 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. 13 мая исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и топ-менеджеры российской компании «Газпром» подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в области энергетики. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

ИА REGNUM Газ

Соглашение было подписано на встрече между управляющим директором NIOCМохсеном Ходжастехмером и топ-менеджерами российского Газпрома в кулуарах 26-й Международной выставки нефтяной промышленности 2022 года в Тегеране.

Было также решено, что в будущем в присутствии инженеров обеих сторон будут проведены дальнейшие переговоры о расширении связей в различных областях энергетики.

26-я Международная выставка нефтяной промышленности 2022 года в Тегеране началась в пятницу и завершится 16 мая. Выставка посвящена укреплению международного торгового сотрудничества в области нефти, газа и нефтехимической отрасли.