Тегеран, 14 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 13 мая представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций осудил убийство Ширин Абу Акле, палестинского репортера телеканала «Аль-Джазира», и обратился к ООН с призывом принять срочные меры для прекращения «преступных действий» Израиля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Мохаммад Реза Сахраи отметил: «В настоящее время мы являемся свидетелями совершения Израилем новых преступлений против палестинского народа, таких как довольно жестокое убийство палестинской журналистки Ширин Абу Акле в лагере палестинских беженцев в Дженине».

Иранский дипломат подчеркнул, что Ширин Абу Акле являлась «храбрым голосом палестинского народа и символом их сопротивления и стойкости против несправедливой узурпаторской природы оккупантов, которая длится уже слишком долго».

Он также заявил, что террористический акт, связанный с убийством Абу Акле, является лишь незначительной частью длительной войны, запугивания и жестокости в отношении журналистов, целью чего является «сокрытие преступных действий узурпаторского режима против палестинцев, что является грубым нарушением международных принципов и норм».