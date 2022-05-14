Тегеран, 14 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. 13 мая министерство иностранных дел Ирана отметило в заявлении по случаю Дня Накбы, который отмечает годовщину независимости Израиля, что единственным способом обеспечить права палестинцев является поддержка правительств и мусульманских народов в «сопротивлении оккупантам». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Палестина

В заявлении министерства иностранных дел Ирана подчеркивается, что этот день является «напоминанием об оккупации, геноциде и перемещении основных владельцев палестинской земли узурпаторами и сионистскими оккупантами, а начало систематических военных операций является повсеместным нарушением естественных прав палестинцев».

Согласно заявлению, «преступные силы, поддерживаемые некоторыми западными державами, узурпировали святую землю Палестины силой, путем убийств и грабежей, и создали основу для нестабильности в регионе Западной Азии».

Министерство иностранных дел Ирана в своем заявлении подчеркнуло, что годовщина Дня Накбы подтвердила человеческий и юридический долг правительств и народов мира в защите прав угнетенных палестинцев.

В этом заявлении министерство иностранных дел Ирана призвало «правительства и международные организации выполнить свой долг и положить конец оккупации».