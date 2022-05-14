Тегеран, , 07:55 — REGNUM 13 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что хорошего и надежного соглашения в Вене можно достичь, если Соединенные Штаты примут политическое конструктивное решение и будут придерживаться своих обязательств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

В своем твиттере Амир Абдоллахиан написал: «По итогам бесед с Жозепом Боррелем визит г-на Мора и его переговоры с г-ном Багери стали еще одной возможностью сосредоточиться на инициативах по решению оставшихся вопросов».

Он отметил, что хороший и надежный результат вполне достижим, если США примут свои решения и будут придерживаться обязательств.

Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора встретились в иранской столице 11 мая.

Мора прибыл в Тегеран ранее на этой неделе, чтобы дать новый толчок переговорам, которые проводятся в Вене с целью возобновления ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС позднее заявил, что поездка в Тегеран на этой неделе улучшила ситуацию после двух месяцев нахождения в тупике в попытках возродить соглашение 2015 года между Ираном и группой 5+1.