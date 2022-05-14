Киев, , 06:53 — REGNUM В общей сложности 37 посольств других государств возобновили работу в Киеве, 13 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идет о дипломатических миссиях, которые приостановили деятельность в украинской столице в феврале на фоне событий в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая телеканал CBS передал о том, что посольство США вернется к работе в Киеве в ближайшие недели. 10 мая в столице Украины вновь начало работать посольство Германии.

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