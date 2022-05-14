Тегеран, , 09:53 — REGNUM 26-я Международная выставка нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии Ирана (Iran Oil Show 2022) стартовала на Международной выставочной площадке Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

26-я Международная выставка нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии Ирана (Iran Oil Show 2022) открылась в Тегеране в присутствии министра нефти Джавада Овджи, высокопоставленных представителей нефтяной промышленности и группы членов парламента Ирана.

По словам официальных лиц, в общей сложности 1200 иранских компаний и 44 иностранные компании из 11 стран, таких как Италия, Испания, ОАЭ, Южная Корея, Швейцария, Германия, Украина, ЮАР и Бельгия, продемонстрируют свою продукцию на выставке.

Международная выставка стартовала в Иране 13 мая и продлится до 16 мая. Oil Show 2022 проходит на Международной выставочной площадке в иранской столице.