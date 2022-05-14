Тегеран, 14 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. 13 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 209, причем восемь иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще восемь иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 209», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 385 новых случаев заражения COVID-19, при этом 67 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 016 677 пациентов из общего числа 7 227 428 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 763 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.