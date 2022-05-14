Тегеран, , 10:11 — REGNUM 13 мая глава Таможенной организации Исламской Республики Иран заявил, что с Азербайджанской Республикой подписано три протокола о сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Али-Реза Мокаддаси заявил, что согласно 13 статьям протоколов, подписанных в Джульфе между чиновниками двух стран, сотрудничество будет и далее развиваться, ускоряться и координировать экономические операции и таможенные процедуры.

Мокаддаси отметил, что в этих протоколах также была достигнута договоренность о трехстороннем транзите между Ираном, Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что до сегодняшних встреч иранские таможенники провели несколько личных встреч с официальными лицами Азербайджана, при этом подобные встречи всегда оказывались конструктивными и плодотворными, о чем свидетельствует подписание целого ряда соглашений.

Глава Таможенной организации Исламской Республики Иран заявил, что официальные лица Азербайджана выразили свое согласие со статьями этих протоколов, однако теперь необходимо подписать трехстороннее соглашение в Тегеране.