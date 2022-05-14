Новосибирск, 14 мая, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Новосибирске проходит фестиваль тюльпанов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

t. me/alokot Тюльпаны на Михайловской набережной

«Полюбоваться цветением 60 000 тюльпанов на Михайловской набережной приглашают горожан с 14 по 22 мая», — написал он в своём телеграм-канале.

Глава города уточнил, что 21 и 22 мая будет организована фотозона, где можно будет сделать магнитную фотографию, гигантскую раскраску и инсталляцию из живых цветов.