Вашингтон, 14 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов намерены выделить до $200 тыс. на программу, которая направлена на «укрепление связей» с ЕС. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Управление по связям с общественностью представительства США при ЕС принимает предложения, направленные на укрепление связей между Соединёнными Штатами и Евросоюзом через создание программ, которые подчёркивают общие ценности и содействуют расширению трансатлантического сотрудничества», — говорится в документе.

Отмечается, что будущие проекты должны включать в себя «элемент американской культуры» или предполагать сотрудничество с экспертами США «для содействия лучшему пониманию политики Соединенных Штатов».