Новосибирск, 14 мая, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области в выходные дни ожидается сухая и ветреная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

24.mchs.gov.ru На пожаре

По данным ведомства, в 15 районах сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность пятого класса горимости, в остальных районах — высокий четвёртый класс пожароопасности.

В МЧС России предупредили, что при неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём может обернуться бедой.