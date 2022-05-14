Жителям Харьковской области доставили продукты и оказали медицинскую помощь
Москва, 14 мая, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили в Харьковскую область очередную партию гуманитарной помощи. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В составе гуманитарного груза весом более 50 тонн, который на грузовых автомобилях в сопровождении военной полиции ВС России был доставлен для мирных жителей региона, продовольствие и предметы первой необходимости. В сообщении военного ведомства подчёркивается, что гуманитарной помощью в первую очередь обеспечиваются семьи с детьми.
Медикаменты были переданы и в поселковые больницы региона, где в них наблюдается крайняя нужда.
Российский гуманитарный конвой также доставил в регион дизельное топливо, которое военные распределили по социально важным объектам.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала специальной военной операции России на Украине в страну, а также в регионы Донбасса было доставлено более 19 тыс. тонн гуманитарных грузов.
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