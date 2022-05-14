Бразилиа, , 06:38 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 139 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике выросло до 664 780 человек. Также за минувшие сутки в стране подтвердили еще 25 609 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Бразилии выявили30 664 739 носителей SARS-CoV-2.

Отметим, что Бразилия продолжает удерживать второе место в мире по числу умерших пациентов с COVID-19. По этому показателю ее опережают Соединенные Штаты. Также Бразилия является третьей в мире страной по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Она уступает по этому показателю США и Индии.