Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск, ранее объявивший о приобретении компании Twitter, решил проверить 100 учетных записей в ее социальной сети и выявить среди них фальшивые аккаунты. Об этом он сообщил 13 мая в своем микроблоге.

Илон Маск (сс) jdlasica

По словам бизнесмена, он захотел проанализировать утверждение из недавнего отчета Twitter, согласно которому спам-аккаунты и поддельные учетные записи в соцсети составляют менее 5% от общего числа пользователей.

Маск также призвал «других предпринять аналогичные меры». Предприниматель рассказал, что из случайной выборки, куда не будет включена первая тысяча подписчиков, выберут каждого десятого пользователя. Он добавил, что готов рассмотреть другие «более удачные предложения».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Илон Маск заявил, что восстановит в аккаунт Twitter, который принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу, но был удален прежним руководством соцсети.

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