Пекин, 14 мая, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Ответные меры России, введенные из-за антироссийских санкций Запада, нанесли серьезный удар по позициям доллара США в мировой финансовой системе, заявил эксперт Гао Дэшен китайской газете «Хуаньцю шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе», — заявил он.

По мнению эксперта, начинается эпоха постдолларовой экономики. При этом, отметил Гао Дашэн, принятые Москвой меры в ответ на антироссийские санкции показали несостоятельность политики Евросоюза и США, рассчитывавших на политическое давление путем экономических ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский историк Вероника Сушова-Сальминен указала, что экономические санкции Запада являются инструментом политического давления, несмотря на обратные заявления США и ЕС. При этом Евросоюз не собирается использовать политические меры для минимизации последствий антироссийских санкций для экономики.