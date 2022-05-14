Херсон, Украина, , 06:25 — REGNUM Реанимационные бригады херсонской областной больницы ежедневно эвакуируют новорожденных детей из районных медучреждений из-за нехватки кадров. Об этом заявил исполняющий обязанности главного врача областной детской больницы Херсона Виктор Бурдовицын.

В больнице Минздрав Кузбасса

«Конечно, со всей области (привозили детей). Вчера ребенка привезли из Голой пристани — кило семьсот. Мама находится в родильном доме города Голая Пристань. Привезли утром», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что если в самой областной больнице кадров не хватает, то в районных учреждениях специалистов на сегодняшний день почти нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе большой процент преподавателей образовательных учреждений начали возвращаться на свои рабочие места.

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