Челябинск, 14 мая, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Погибшая в багажном отделении самолёта Челябинск — Москва собака скончалась не из-за переохлаждения. Об этом сообщает официальный телеграм-канал авиакомпании «Аэрофлот».

Aviatablo.ru Аэрофлот

«По предварительным выводам факт переохлаждения собаки не подтверждается», — заявили в авиакомпании и добавили, что сожалеют о случившемся и будут находиться в контакте с хозяйкой животного.

По предварительным данным, в багажном отсеке температура была комфортной на протяжении всего полёта, а требования к оформлению и перевозке животного были соблюдены. В то же время о причинах смерти говорить пока преждевременно. Проверка продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 13 мая.