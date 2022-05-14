Загреб, , 06:19 — REGNUM Дефицит бюджета Хорватии по итогам 2022 года может достигнуть около 14 млрд кун (около €2 млрд), заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович 13 мая на пресс-конференции.

Андрей Пленкович Andrejplenkovic.com

Он отметил, что доходы главного финансового плана республики должны вырасти на 6,6 млрд кун (почти €900 млн), а его расходы — увеличиться на 10,9 млрд кун (€1,45 млрд),

Большая часть трат связана с системой здравоохранения. Кроме того, Хорватии нужно направлять немалые финансовые средства в пенсионный сектор, а также на прием беженцев, улучшение сферы безопасности на фоне ситуации в Европе, обеспечение запасов газа и других товаров.

Пленкович добавил, что хорватское правительство прогнозирует, что в 2022 году в республике будет »более низкий роста ВВП», который планировался на уровне чуть больше, чем 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Загреб должен сбросить зависимость от средств, которые предоставляются республике ЕС через свои фонды.

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