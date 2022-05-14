Вашингтон, 14 мая, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В Верховный суд США поступил экстренный запрос от лоббистских групп, представляющих крупнейшие американские технологические компании, в числе которых корпорация Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Twitter и Google, с просьбой приостановить действие закона штата Техас, который запретил крупным социальным сетям блокировать своих пользователей за политические взгляды. Об этом 13 мая сообщает агентство Reuters.

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Закон, одобренный законодателями штата и подписанный губернатором Техаса ещё в сентябре 2021 года, касается социальных сетей с более чем 50 млн активных пользователей в месяц. Им запрещается блокировать своих участников на основании политических взглядов, а также предписывается публично раскрывать принципы модерации сообщений.

Лоббистские группы, в числе которых NetChoice и Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии (CCIA), в декабре добились в окружном суде блокировки закона на основании того, что подобные ограничения якобы нарушают права компаний на свободу слова.

Экстренные шаги корпоративных лоббистов были вызваны тем, что 11 мая апелляционный суд приостановил блокировку, и закон вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, иск в отношении президента США Джо Байдена и ряда представителей его администрации направили американские штаты Миссури и Луизиана, выдвинув обвинения в сговоре с руководством крупных соцсетей.