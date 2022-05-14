Херсон, 14 мая, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Херсонской области большой процент преподавателей образовательных учреждений начали возвращаться на свои рабочие места. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Сейчас большая часть учебных заведений: дошкольных, школьных, среднетехнических и высших учебных заведений — сохранены. У меня был приятный разговор с одним из директоров школ, который рассказал, что многие были растеряны… Кое-кто уехал. Но он мне рассказал, что начали возвращаться назад, и приходят с вопросом, что делать. Отвечаю: готовиться к новому учебному году», — сказал Сальдо на встрече с вице-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой.

Он также добавил, что учебники по истории и другим предметам в школах в последние годы переписывали порядка 12 раз, поэтому «необходимо навести порядок в образовательной системе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что этот регион уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.