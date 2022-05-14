Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Запад совершил серьезную ошибку, не оценив по достоинству Мюнхенскую речь российского лидера Владимира Путина в 2007 году, заявил публицист Харлан Ульман в газете The Hill.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — заявил он.

Ульман отметил, что основные тезисы Путина были проигнорированы Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. Это, считает автор, только усугубило негативную реакцию президента России по поводу высокомерия Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал Мюнхенскую речь российского лидера Владимира Путина революционной. По его словам, ситуация 2022 года показала правоту и актуальность высказываний президента России.