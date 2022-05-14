Москва, 14 мая, 2022, 05:39 — ИА Регнум. В субботу, 14 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. МИД

В ночь на 15 мая в Москве также местами небольшой дождь. Температура воздуха +7… +9 °C.

Ветер западный 5−11 м/с, днём на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В воскресенье, 15 мая, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +12… +17 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве в начале следующей недели будет на 3−4 градуса ниже нормы.