Москва, 14 мая, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки ликвидировали 136 природных пожаров на площади 6 273 га, заявили 14 мая в Авиалесоохране.

Лесной пожар

«За прошедшие сутки 12.05.2022 г. в России ликвидировано 136 лесных пожаров на площади 6 273 га», — сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день на территории страны действует ещё 112 лесных пожаров на площади 22 976 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России планируется усилить ответственность в отношении виновников ландшафтных пожаров.

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