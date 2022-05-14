Прага, 14 мая, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Введение санкций против России свидетельствует о двойных стандартах Евросоюза по вопросам вмешательства в экономику, заявила историк Вероника Сушова-Сальминен в газете Časopis argument.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее словам, антироссийские санкции являются, в первую очередь, инструментом политического давления. Она добавила, что невозможно разделить экономику и политику, несмотря на обратные заявления Соединенных Штатов и стран Евросоюза.

«Сейчас мы видим, что политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки. Поэтому неправда, что в рынок нельзя вмешиваться или регулировать. Европейский союз и отдельные страны, включая Чехию, сейчас всячески поддерживают эту интервенцию и решительно к ней прибегают», — отметила Сушова-Сальминен.

Она указала, что власти ЕС в ситуации с инфляцией и высокой стоимостью энергоносителей продолжают рассказывать об эффективности рыночных методов регулирования экономики. Историк подчеркнула, что это свидетельствует о двойных стандартах политики Евросоюза. Она отметила, что бремя антироссийских санкций ложится на простых жителей ЕС, а власти не пытаются наладить экономику для его облегчения.