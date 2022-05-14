Красноярск, , 05:28 — REGNUM Традиционный детский карнавал, который последний раз проходил в Красноярске 1 июня 2019 года, в этом году вновь не состоится. Об этом 13 мая сообщает красноярский портал «Городские новости».

Дети

По информации из управления культуры краевой столицы, заявка на проведение детского карнавала в мэрию не поступала, но другие мероприятия в День защиты детей в городе проводиться будут.

управление культуры мэрии Красноярска «Окончательный вариант программы праздника будет сформирован после 23 мая».

Напомним, в предыдущие два года костюмированное шествие по проспекту Мира не проводилось в связи с угрозой распространения COVID-19.

Как следует из распространённого местными СМИ комментария организатора карнавала Светланы Тетериной, в этом году причиной отмены стала ситуация, возникшая в мире в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.